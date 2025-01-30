ارتفاع ضحايا فيضانات بوليفيا إلى 19 شخصا.. و16 بلدية تعلن حالة "الكوارث"

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا فيضان بوليفيا إلى 19 شخصا ، وأعلنت حوالى 16 بلدية في البلاد "حالة الكوارث" بسبب استمرار الأمطار التي أدت إلى تلك الفيضانات العارمة ، وقدم نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس تقريرا محدثا عن الأضرار التي نجمت عنها.



وأشارت صحيفة لاباز البوليفية إلى أن 16 بلدية أعلنت حالة الكارثة البلدية، معظمها في مقاطعة لاباز، وهناك 65 بلدية و 978 مجتمعًا متضررًا. 62,488 أسرة متضررة و21,500 أسرة بلا مأوى، بإجمالي 84,029 أسرة.

وأضافت الصحيفة أنه أيضا هناك 475 منزلاً متضرراً، منها 322 قيد التقييم من قبل وكالة الإسكان الحكومية.

وبحسب نائب الوزير، تتصدر مدينة كوتشابامبا قائمة الوفيات بثماني وفيات، تليها مدينة تشوكيساكا بخمس وفيات، وأبلغت مدينة لاباز عن ثلاث وفيات، وسجلت ولايات تاريخا وبوتوسي وسانتا كروز حالة وفاة واحدة.

وأوضح كالفيمونتيس أن معظم الأنهار في البلاد معرضة لخطر الفيضان، ولهذا السبب أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (سينامي) تنبيها باللون البرتقالي في البلاد.

وأشار نائب الوزير إلى أن مدينة لاباز فقط هي التي تم إعلانها منطقة كارثية على مستوى المقاطعة حتى الآن، كما تم التبرع بـ 76.12 طن من المساعدات الإنسانية، والتي تم استثمار أكثر من مليون بوليفي فيها، وأعلن نائب الوزير أن المحافظة التالية التي ستحظى بالاهتمام هي تاريخا، حيث فاضت الأنهار وتم ملاحظة هطول أمطار غزيرة أيضًا.

وحذرت السلطات أيضًا من تأثير الفيضانات على المحاصيل، مع وقوع خسائر كبيرة في مناطق مثل بلدية كويروسلاس، حيث غمرت المياه 70 هكتارًا من المحاصيل، يتزايد القلق بشأن تعرض صادرات البلاد للخطر إذا استمرت الأمطار في التأثير على المحاصيل، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا تنبيهًا برتقاليًا للأمطار والعواصف الرعدية في عدة مقاطعات، مما أثر على أكثر من 300 بلدية.