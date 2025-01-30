إزالة 634 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 634 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.