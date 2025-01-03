نيويورك تايمز: العقوبات الغربية ضد روسيا لم تتمكن من إضعاف الروبل

وكالات

خلص تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استنتاج مفاده أن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا بعد بدء عمليتها العسكرية بأوكرانيا لم تؤت أكلها، وفشلت في التسبب بانهيار الروبل الروسي.

وجاء في منشور الصحيفة: "لم تتحقق تنبؤات الأشهر الأولى من الحرب بأن القيود الاقتصادية.. ستؤدي إلى انهيار الروبل".

ووفقا لمعدّي التقرير، فإن التدابير التقييدية الغربية ضد روسيا "كان تأثيرها أقل مما كان يأمله الكثيرون، ومع مرور الوقت تمكنت البلاد من تخفيف تأثيرها من خلال توسيع رقعة التجارة مع دول أخرى".

يذكر أن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب، ارتدت نتائجها سلبا على الدول التي فرضتها، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

كما أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

كما صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في 12 نوفمبر الماضي خلال جلسة استراتيجية عقدتها الحكومة الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد تجاوز 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، على الرغم من العقوبات.

وأشار ميشوستين إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تفوق بشكل كبير وفي بعض الحالات بعدة مرات على الدول التي فرضت العقوبات ضد روسيا على الرغم من الضغط غير المسبوق في عام 2024.

ووفقا لنتائج الأشهر الثلاثة الأولى، تجاوز النمو لدى روسيا 4%، في حين أن بعض الدول الأوروبية تشهد ركودا فعليا في الاقتصاد".

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب لا يمتلك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.