ميدان الصيادين بالمنيا تحفة فنية.. صممته 4 طالبات على كورنيش النيل..صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تحولت فكرة تم طرحها من خلال مسابقة أطلقتها محافظة المنيا فى الماضى، إلى تحفة فنية، تجذب إنتباه المارة، وعنوان ودليل الأهالى من مختلف مراكز المحافظة، الفكرة التى تبنتها 4 فتيات من أبناء المحافظة، تحكى رحلة الصياد فى مياه نهر النيل، استطعن من خلال تلك الفكرة تحويل جزء صغير إلى قطعة فنية تستحق المشاهدة، من خلال فن النحت وتجسيد الصياد خلال عملية الصيد وإلقاء الشباك فى المياه، كذلك الزى الرسمى، أضفى الروح على ذلك العمل الفنى المميز على كورنيش النيل.

يعد ميدان الصيادين، أحد الاعمال الفنية والابداعية، التي نفذتها 4 طالبات، بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا بالشراكة مع الديوان العام للمحافظة، بميدان الفولى على كورنيش النيل من خلال مسابقة أطلقتها المحافظة، خلال الاحتفال بعيدها القومي تحت عنوان "المنيا بشكل تانى" لتجميل ميادين المحافظة، لتحويل إلى قطع فنية وإبداعية بأيدى شباب المحافظة وبتكلفة قليلة جدا.

التقطت 4 طالبات بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وهن "نورا" و"مشيرة" و"سها" و"نورهان، تلك الفكرة وأنطلقن فى العمل عليها، لتخرج من تحت أيديهن عمل فنى رائع عبارة عن تماثيل الصيادين، فى رحلة صيد، ليعبر هذا العمل عن رحلات الصيد بمحافظة المنيا، وقوة المحافظة فى الثروة السمكية، ومنذ افتتاح ذلك الميدان تحولت تلك المنطقة إلى متحف مفتوح لأبناء المحافظة، لالتقاط الصور والتنزهه بجانبه، خاصة أنه يقع بجانب مسجد سيدى أحمد الفولى رمز محافظة المنيا، والتى أطلق على المنيا اسم منيا الفولى، نسبة إلى سيدى أحمد الفولى.

ومن ناحيته قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن المحافظة تستقبل كافة الأفكار الهادفة إلى التطوير والإبداع، وهذه هى الجمهورية الجديدة التى نعيش بداخلها، والتى تتسع للمشاركة الإيجابية والفعالة،خاصة من الشباب المبدع، والمحافظة تدعم الأفكار الشبابية الجادة وتعمل على تذليل الصعاب وتسخير كافة الإمكانيات أمام هؤلاء الشباب المخلصين والمحبين لبلدهم .

يذكر أن محافظة المنيا شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من الميادين ومنها ميدان الفريق صفي الدين ابو شناف"الأورام سابقا" - ميدان الساعة- ميدان حورس - ميدان صيدناوي - ميدان الصيادين- ميدان عبد المنعم الغربي وميدان اللوتس بشارع بورسعيد، وذلك لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان والتى تتميز به المحافظة منذ عدة سنوات.



الصيادين-فى-ميادين-المنيا-



مركب-الصيد-فى-ميدان-الصيادين-



ميادين-المنيا-