كيف تأثر سعر الذهب اليوم بتطورات سوق الدولار في مصر ؟

كتب إسلام سعيد

مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بنهاية تداولات الأسبوع، فكيف ساهم ذلك التغير في تطورات سوق الذهب في مصر، وكشفت بيانات سوق الذهب أن سعر جرام الذهب لم يؤثر بشكل كبير بسعر الدولار نظراً للتحرك التدريجي في سعر الصرف بدون تغيرات مفاجئة.



واستقر سعر الذهب في مصر خلال تداولات مساء اليوم الجمعة بالقرب من سعر إغلاق الأمس ليحاول السعر الحفاظ على مكاسبه هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ووجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع.

سعر الذهب في مصر اليوم:



عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها



وافتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3760 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة هذه السطور عند 2765 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 2765 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع، بينما قد افتتح تداولات الأمس عند 3745 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من عودة التداولات في البورصات العالمية والذهب العالمي إلى الانتظام بعد انتهاء موسم عطلات نهاية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم.