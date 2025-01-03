عدوان إسرائيلى يستهدف ريف حلب شمال سوريا.. فيديو

وكالات

أعلنت مصادر محلية سورية فجر اليوم الجمعة، أن عدوانا إسرائيليا استهدف ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية على أطراف المدينة".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وخلف دمارا كبيرا.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع.

وفي 29 ديسمبر الماضي، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارا عنيفا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ورجحت أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لمقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع.

جدير بالذكر أن مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية الإسرائيلية والبحرية أيضا، وجهت ضربات جسيمة للأسلحة ,hلمواقع العسكرية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وأدت الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو السورية.

كما توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري بعد أن غادرته قوات الجيش السوري.