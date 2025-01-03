صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة والتعليم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.3%، 2.1%، على التوالي.

وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، ونما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 4%، 0.6%، 0.2%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30060.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8283.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11418.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 37240.64 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 10437.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.198 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.413 تريليون جنيه إلى 1.417 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392.7 مليار جنيه إلى 398.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.