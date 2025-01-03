شركة الحكير تسدد 20 مليون جنيه لمدينة الإنتاج من مديونية "ماجيك لاند"

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، إن شركة الحكير سددت مبلغ 20 مليون جنيه من المديونية على مشروع (ماجيك لاند) خلال الربع الثالث من عام 2024، وهي تمثل 50% من قيمة المديونية، وذلك لتأخير إصدار التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار في 11 أكتوبر عام 2022، وتم افتتاح المرحلة الأولى لتشغيل الدولفين في 5 مارس عام 2024.

أضافت الشركة، أنه بالنسبة لباقي المديونية بمبلغ 20 مليون جنيه فهي مؤجلة لحين التشغيل الفعلي لمشروع (ماجيك لاند)، طبقًا لموافقة مجلس الإدارة، ويضمنها خطاب ضمان بمبلغ 23 مليون جنيه، هذا فضلًا عن قيام شركة الحكير بالتنفيذ الفعلي للبنية التحتية والإنشاءات بمعدلات سريعة جدًا.

يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال مراجعة القوائم المالية لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، والذي تضمن ملاحظة ظهور رصيد حساب شركة الحكير (ماجيك لاند) في 30 سبتمبر عام 2024 مبلغ 20.754 مليون جنيه، تتضمن نحو 19.989 مليون جنيه يمثل مديونية حق الانتفاع، ومنها 11.2 مليون جنيه للفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024، ومبلغ 8.9 مليون جنيه تخص سنوات سابقة، ونحو 404.6 ألف جنيه يمثل مديونية استهلاك الكهرباء والمياه.

كما لاحظ الجهاز، عدم استفادة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، من حصولها على نسبة 5% من إجمالي الأرباح السنوية لمشروع ماجيك لاند، وذلك نتيجة لتكرار تأجيل افتتاح المشروع أكثر من مرة بناءً على طلب شركة الحكير، وقد كان آخر تأجيل للافتتاح في أكتوبر 2022.

وفي عام 2018، منحت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حق انتفاع المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند" بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T لشركة الحكير للاستثمارات والتنمية لمدة 30 عاما، وتبلغ الاستثمارات المالية التى سيتم ضخها من شركة الحكير 30 مليون دولار على الأقل خلال مدة التعاقد.