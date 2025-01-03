اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ32.875 ريال

الجمعة، 03 يناير 2025 10:00 م
سعر الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ32.875 ريال الذهب
كتب حسام الشقويرى

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ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 3-1-2025حيث سجل عيار 21 28.750 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة  فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل  32.875 ريال

عيار 22 سجل  30.125 ريال

عيار 21 سجل  28.750 ريال

عيار 18 سجل  24.650 ريال

عيار 14 سجل  19.175 ريال

عيار 12 سجل  16.425 ريال

الاونصة سجلت 1022.275 ريال

الجنيه الذهب سجل  230.075 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2655.13 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.







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أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ذهب

سعر الذهب

اسعار الذهب

عيار 21

سعر عيار 21 الذهب في الاردن

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