سعر الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ32.875 ريال

كتب حسام الشقويرى

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 3-1-2025حيث سجل عيار 21 28.750 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.875 ريال

عيار 22 سجل 30.125 ريال

عيار 21 سجل 28.750 ريال

عيار 18 سجل 24.650 ريال

عيار 14 سجل 19.175 ريال

عيار 12 سجل 16.425 ريال

الاونصة سجلت 1022.275 ريال

الجنيه الذهب سجل 230.075 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2655.13 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.