سعر الذهب اليوم الجمعة فى الأردن ..عيار 18 يسجل 45.04 دينار

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 60.500 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 سجل 60.500 دينار
عيار 22 سجل 55.500 دينار
عيار 21 سجل 53.000 دينار
عيار 18 سجل 45.400 دينار
عيار 14 سجل 35.300 دينار
عيار 12 سجل 30.300 دينار
الاونصة سجلت 1882.500 دينار
الجنيه الذهب سجل 423.700 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2655.13 دولار