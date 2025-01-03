تعرف على أسباب انقضاء مدة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقا للقانون

كتبت أمنية الموجي

انقضاء الدعوى الجنائية هى انتهائها لأى سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضى مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما فى الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذى يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه فى اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضى المدة، واستحالة دخول الدعوى فى حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها فى حوزته.

والتقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن، وتسرى مدة تقادم الدعوى الجنائية فى جريمة ما منذ اليوم التالى لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها أن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضى الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى عام.



وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسرى على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التى من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضى المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.