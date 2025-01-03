اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27 مسجدًا جديدًا، فى مختلف المحافظات، 15 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 577 مسجدًا، من بينها 409 مساجد إحلالا وتجديدًا، و 168 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12658 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و367 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا، ففى محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية التوفيقية - مركز سنورس؛ ومسجد إدريس عبد الواحد، عزبة أحمد طه - مركز سنورس؛ ومسجد الرحمة، قرية الاستماطى - مركز طامية؛ ومسجد الخمسين مركز طامية؛ ومسجد الرحمن الكبير، قرية حرفوش - مركز الفيوم.

وفى أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد العامر - قرية الفوزة، مدينة الرديسية - مركز إدفو؛ وصيانة مسجد الجمعاوية، قرية البصيلية قبلى - مركز إدفو؛ ومسجد الإمام على، قرية البصيلية قبلى - مركز إدفو.

وفى المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو العيون، قرية مرزوق - مركز مطاي؛ ومسجد عبد الجواد الغربى، قرية صفط الخمار - مركز المنيا؛ ومسجد السلام، قرية غيضان الروبى - مركز سمالوط؛ وصيانة مسجد المحطة - بندر المنيا؛ ومسجد الدوادية الشرقى، قرية الدوادية - مركز المنيا.

وفى أسيوط، تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، عزبة آل كربان، قرية بنى رافع - مركز منفلوط؛ ومسجد آل نحلة، قرية نزة قرار - مركز منفلوط.

وفى الجيزة، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد الأطير، قرية منية الرقة، أطفيح.

وفى البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أم اللبن البحرى، قرية المنشية الجديدة - مركز الدلنجات؛ ومسجد الحكيم، قرية أطلميس - مركز الدلنجات؛ وصيانة مسجد الشربينى، قرية البرنوجى - مركز دمنهور.

وفى الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، عزبة أم زغيب - مركز أبو كبير؛ وصيانة مسجد الحجازية الكبير، قرية الحجازية - مركز الحسينية.

وفى قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد السلام، قرية القناوية - مركز نجع حمادي؛ ومسجد الرحمة، نجع غانم، قرية العركى - مركز فرشوط؛ ومسجد الشهيد أحمد محمد سليمان، قرية العركى - مركز فرشوط؛ ومسجد أولاد حسن، قرية الحاج سلام - مركز فرشوط؛ ومسجد نجع خليفة، سيسبان، الكوم الأحمر - مركز فرشوط.

وفى الأقصر تضمنت الأعمال صيانة مسجد الأخوين، نجع الخطباء - بندر الأقصر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.