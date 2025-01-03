إسقاط 4 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك خلال يوم واحد

وكالات

أسقط الدفاع الجوي الروسي 4 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك، وفقا لمقر العمليات الإقليمي.

وذكر المقر عبر "تلغرام": "تم تدمير 4 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الجيش الأوكراني فقد في محور كورسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكثر من 480 جنديا إضافة إلى 10 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى.

وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 11 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 46460 عسكريا و262 دبابة و204 مركبات مشاة قتالية و143 ناقلة جند مدرعة و1381 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.