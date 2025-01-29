مقتل 4 من ضباط الشرطة إثر هجوم مسلح فى جنوب المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية أن أربعة من ضباط الشرطة قتلوا إثر هجوم مسلح ببلدة بولاية أواكساكا بجنوب المكسيك، من بينهم فيكتور موراليس رئيس شرطة بلدية توكستيبيك.

وأوضح الأمن فى ولاية أواكساكا - وفقًا لراديو فرنسا الدولى - أن الأحداث وقعت فى وقت مبكر من الصباح بينما كان ضباط الشرطة يستقلون سيارة مدنية تعرضت لإطلاق نار فيما أصيب ضابط شرطة آخر ومدنيان.

من جانبه..قال وزير أمن الدولة إيفان جارسيا "إنه تم إرسال فريق تحقيق خاص إلى توكستيبيك التى يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة للكشف عن ملابسات الحادث والتوصل لهوية المهاجمين".