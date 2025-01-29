محافظ الإسماعيلية يسلم 24 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوى الهمم

الإسماعيلية -صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، بتسليم عقود عمل لعدد أربعة وعشرين شاب وفتاة من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، بعضهم إعاقة بصرية والأخر إعاقة حركية؛ للعمل ببعض الشركات الخاصة في مجالات النسيج والصباغة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والاستثمار الصناعي والزراعي.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، دعاء علي مدير جهاز تشغيل الجهاز بالمحافظة، الدكتور أحمد نشأت مدير مدرسة النور للمكفوفين.

يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع، وفي إطار جهود المحافظة لدعم هذه الفئة الغالية، وأهمية توفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم وتمكينهم من المساهمة في عجلة التنمية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم.

موضحًا أن تسليم هذه العقود هي رسالة قوية لأبنائنا من ذوي الهمم، بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنهم قادرون على العطاء والإنتاج، كما أنه يعكس حرص القطاع الخاص على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مما يعزز الشراكة المجتمعية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تضم المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، هذا إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يتيح العديد من فرص عمل لشباب المحافظة.

مضيفًا أن محافظة الإسماعيلية جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يتم مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف خلق مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية أنه في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقنا مبادرة التدريب من أجل التشغيل بالإسماعيلية؛ لمساعدة الشباب وخريجي التعليم الفني وتدريبهم على متطلبات سوق العمل والآليات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المُشاركة بمبادرة التدريب من أجل التشغيل، من خلال التقديم بمديرية العمل وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وتوجيهها أو من خلال التواصل مع مديريات الإسكان والتضامن والتربية والتعليم لتوجيههم للمكان المناسب.

ومن جانبه، أكد حسن رداد مدير مديرية العمل أن المديرية تقوم بعدد من المبادرات التي توفر التدريب اللازم لكافة أبناء المحافظة وذوي الهمم على المهن والحرف، وذلك من خلال وحداتها المتنقلة وكذلك مراكز التدريب التابعة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بدعم جميع أبناء المحافظة بالتدريب الجيد وتأهيله ليصبح قادرًا على مواجهة سوق العمل ومتطلباته.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لحسن الرداد مدير مديرية العمل بالمحافظة المصحف الشريف؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات الخاصة.

يذكر أن مديرية العمل بالإسماعيلية قامت بتسليم 26 عقد عمل آخر لذوي الهمم من أبناء المحافظة؛ للعمل بالشركات الخاصة.