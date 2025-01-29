محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرى بحى أول

الإسماعيلية -صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال إنشاء السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية، أعمال تطوير طريق أم كلثوم بداية من قرية نفيشة وحتى دوران مستشفى الحميات، وأعمال رصف وتطوير طريق السحارة "طريق المقابر" بمنطقة أبوعطوة، بنطاق قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، مختتمًا جولته بتفقد مسار الطريق المقترح رصفه بمنطقة الحمادات وصولًا لعزبة آدم وربطه بطريق البلاجات.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية، والذي يضم 118 محلًا، مكاتب إدارية وأمن، كافتيريا، مسطحات خضراء، دورات مياه رجال، دورات مياه سيدات، ممرات إنترلوك، وموقف سيارات، ومن المنتظر افتتاحه خلال الربع الأول من العام الجاري؛ بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطريق العام بمدينة الإسماعيلية.

تلا ذلك تفقد أعمال تطوير طريق أم كلثوم بداية من قرية نفيشة، وحتى دوران مستشفى الحميات بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، ثم تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه أعمال التطوير والرصف الجاري تنفيذها بطريق السحارة "المقابر" بمنطقة أبوعطوة التابعة لقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وخلال جولته، التقي اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعدد من المواطنين والأهالي واستمع لطلباتهم وشكواهم، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مطالبهم في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

واختتم "أكرم" جولته بتفقد مسار الطريق المقترح رصفه بمنطقة الحمادات على الطبيعة؛ لربطها بطريق عزبة آدم، وصولًا لميدان الملك فهد بنهاية طريق البلاجات بحي أول مدينة الإسماعيلية.

