محافظ الأقصر يعلن خطة لتجميل ميادين وشوارع منطقة الكرنك والاستفادة من المركز الحضرى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تنفيذ خطة لتطوير منطقة الكرنك تشمل تجميل الشوارع والميادين والطرق وتركيب بلاط الانترلوك مع تكثيف أعمال التشجير والإضاءة وزراعة أحواض نباتات الزينة بشكل جمالي في كافة المناطق بالكرنك بما يجعلها منطقة حضارية نموذجية.

و جاء ذلك خلال جولة المحافظ بعدد من نجوع الكرنك شملت مناطق النوافل وبدران والعماري، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتابع مراحل التطوير التي تتم بهذه المناطق ومدي رضا المواطنين عنها، حيث تتم أعمال تجميل الجزيرة الوسطي وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع والطرق الفرعية وزراعة أحواض ونباتات زينة وتغيير " البردورات " المتهالكة وتكثيف الإضاءة وتمهيد الطرق وتوسعتها .

كما تفقد المحافظ أثناء الجولة، مقر المركز الحضري للمرأة والمكون من "بدروم" طابق سفلي، وطابقين علويين ويضم غرف للأعمال الحرفية مثل السجاد والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية والخيامية وقاعات للعرض ومكاتب ادارية، كما يضم معرض لهيئة قصور الثقافة بالأقصر ومخزن لفرع الهلال الأحمر بالأقصر، ووجه المحافظ بضرورة استغلال مقر المركز الحضري للمرأة والإستفادة منه في إنتاج حرف ومشغولات يدوية والعمل على تسويقها ووضع خطة تشغيل للمركز الحضري للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في إدرار دخل وعائد مادي علي السيدات العاملات بالمركز مع امكانية إتاحة فرص عمل اخرى من خلال تسويق وبيع منتجات المركز.

واستمع المحافظ لطلبات المواطنين خلال تفقده للشوارع الفرعية، واستجاب لمطالبهم المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي للشوارع الضيقة وتركيب كابلات الانترنت وادخال مناطق اخري ضمن خطة التطوير بالإضافة الي بعض المطالب الخاصة المتعلقة بنقل موظفة من مدرسة الي اخري وسرعة انهاء أعمال ترخيص مبني لمواطن من الكرنك ودراسة طلب سيدة خاص بضم اسرتها لمنظومة الرعاية الصحية .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبني المجلس الشعبي المحلي، وقام بجولة داخل مبني مجمع الخدمات بالكرنك والذي يضم فرع الهلال الأحمر المصري بالأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر ووحدة صحية ملحقة بالمبني، ووحدة للتضامن الإجتماعي، وإدارة القيد والحفظ وسجلات التراخيص الخاصة بمدينة الأقصر، ووجه المحافظ ببحث سبل الإستفادة من هذه المباني والمنشأت الخدمية بالكرنك مع دراسة نقل ما يلزم منها الي اماكن اخري للتسهيل علي المواطنين، وحصر أعداد العاملين وتوزيعهم بطريقة مناسبة وعادلة علي الإدارات الخدمية الأخري، للحفاظ علي المال العام وصونه.