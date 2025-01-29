مجلس الأمن يعتمد بيانا لمراجعة نظام الأمم المتحدة لبناء السلام

وكالات

اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بيانًا رئاسيًا يؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام.

وتهدف هذه المراجعة والتي جاءت بمبادرة من الجزائر التي تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الجاري، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فعاليته وتحديد التوجهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات.

وأشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسي، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيدًا بالتقدم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التي باشرتها منظمة الأمم المتحدة.

كما أكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الإفريقى، معربًا عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التي ستعقد في إطار هذه المراجعة.

وشدد المجلس على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذي يمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام في عالم متغير باستمرار.