فصل التيار الكهربائى عن 6 قرى وتوابعها ببيلا لأعمال الصيانة.. تفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشفت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الكراكات، اليوم الأربعاء، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية على لوحة التوزيع المذكورة.

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا في أنّ المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى «الكراكات والكوم الطويل والناصرية وحلمي حسين ودار السلام وكوم الحجنة» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنه في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا، يتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء بيلا، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.