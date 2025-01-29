عضو بالبرلمان الأوروبى: على جرينلاند الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي

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قال العضو بالبرلمان الأوروبي، الدنماركي مورتن لوكجارد، اليوم الأربعاء إن على جزيرة جرينلاند، ذاتية الحكم التابعة لمملكة الدنمارك، أن تفكر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لضمان "الحماية"، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجزيرة القطبية الشمالية.



وأشار لوكجارد، بحسب ما أوردت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية، إلى أن مستقبل جرينلاند يعود في النهاية إلى سكانها، لكنه شدد على الحاجة إلى "تفكير جديد" في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.



وأضاف: "نعيش في عالم حيث لا بد أن تكون جزءا من تحالفات، بغض النظر عن مدى رغبتك في الاستقلال. وبالنسبة لي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أفضل تحالف يمكن الانضمام إليه، سواء بالنسبة للدنمارك أو لجرينلاند".



كما أكد لوكجارد أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيوفر لجرينلاند "حماية اقتصادية وسياسية".



تأتي تلك التصريحات في ظل تصاعد التوترات، حيث اعتبر ترامب أن السيطرة على جرينلاند "ضرورة مطلقة"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة.