رئيس جمعية صيادو بحيرة قارون: لدينا 7 آلاف صياد و605 مراكب

كتب محمد شعلان

قال عادل أمين رئيس الجمعية التعاونية لصيادي بحيرة قارون، إن الجمعية مشهرة من سنة 1984 وقائمة حتى الآن وعدد الصيادين فيها 605 مراكب مسجلة بالجمعية والصيادين يقاربوا حوالى 7 آلاف صياد على مستوى بحيرة قارون.

وأوضح عادل أمين، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن بحيرة قارون حتى عام 2015 لم تقل في الصيد لكن كانت تختلف من أعوام لأخرى يعنى مواسم، لافتا إلى أن البحيرة كانت تخرج يوميا من 5 إلى 6 أطنان أسماك وكان صيد الأسماك المشهورة في السوق من كل أنواع السمك الأبيض.

وأشار إلى أنه حتى آخر 2015 ظهرت الحشرة في المياه، موضحا أن هذه الحشرة كانت تدخل في خياشيم السمك وتخنقها، وتابع: "دي حاجة ربانية وكل القيادات السياسية بدأت تحارب هذه الحشرة ووضع المياه كانت الملوحة عالية وصلت لـ40 درجة ولكن الدولة عملت حزام آمن وبدأت تلقي زريعة من الأسماك والجمبري في البحيرة لعودة حركة الصيد".

