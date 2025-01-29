اليوم السابع
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خلال لقائه سفير مصر في الڤاتيكان.. البابا تواضروس: علاقاتنا طيبة مع كافة الكنائس

الأربعاء، 29 يناير 2025 08:32 م
خلال لقائه سفير مصر في الڤاتيكان.. البابا تواضروس: علاقاتنا طيبة مع كافة الكنائس جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

وقدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

وأكد قداسة البابا على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

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سفير الفاتيكان



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