اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يناير 2025 02:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الإسكندرية": جارى الإعداد لمعارض"أهلا رمضان" والإعلان عنها قريبا

الأربعاء، 29 يناير 2025 07:44 م
"تموين الإسكندرية": جارى الإعداد لمعارض"أهلا رمضان" والإعلان عنها قريبا جانب من الجولة التفقدية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية التابع لحى الجمرك رافقته خلالها الدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك كذلك جولات فى سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة التابع لحى المنتزة ثان رافقه فريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة.

 
حيث تفقد جميع الباكيات المقامة بالأسواق والتى يعرض من خلالها التجار السلع الغذائية المختلفة والتى تتمثل فى اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة و الدواجن والأسماك بأنواعها و منتجات الألبان والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والسمن والتمور والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية و غير الغذائية.

 

وشهدت الأسوق عروض كثيرة ومتنوعة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين  مع تميزه بالأسعار المخفضة والجودة العالية وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية رقابيا وإشراف حى الجمرك إداريا تحت رعاية معالى الفريق محافظ الإسكندرية.



وأوضح المهندس"السيد حرز الله" وكيل الوزارة، أن هناك متابعه من جميع الأجهزة الرقابية للمديرية لفعاليات أسواق اليوم الواحد بهدف التطوير والتحسين وحل أى مشاكل تقابل التجار والمواطنين، وعن مجهودات المديرية هذا العام لمعارض "أهلا رمضان" أوضح أن المديرية تدرس باهتمام إخراج معارض" أهلا رمضان" بشكل جديد وسيتم الإعلان عنها قريبا.

 

وحرص وكيل الوزارة على التحدث مع التجار العارضين لحثهم على استمرار التخفيضات للأسعار والتركيز على الجودة لنيل رضا المواطنين عن مثل هذه الأسواق، حيث تعمل المديرية على مداومة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


 







مشاركة

الاسكندرية

سوق اليوم الواحد

معارض اهلا رمضان

محاربة غلاء الاسعار






الرجوع الى أعلى الصفحة