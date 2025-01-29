بتكلفة 122 مليون جنيه.. اعرف جهود المجتمع المدنى لتوفير وصلات مياه مجانا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نجحت مؤسسات المجتمع المدني في توفير تمويلات ضخمة تصل إلى 122 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حيوية تخدم آلاف الأسر وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج.

تشمل هذه المشروعات إنشاء شبكات مياه شرب، حفر آبار ارتوازية، وتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي جديدة، بهدف تحسين ظروف الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا. يأتي هذا التعاون بين الجمعيات الخيرية والجهات المعنية ليوفر خدمات أساسية تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة في المحافظة.

1. قيم التمويل:

تم تخصيص 122 مليون جنيه من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج.

2. عدد الجمعيات المشاركة:

ساهمت 49 جمعية خيرية من مؤسسات المجتمع المدني في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.

3. المشروعات المنفذة:

o شبكات مياه شرب: تم تنفيذ شبكات مياه شرب بطول 205 كيلومترات.

o آبار ارتوازية: تم حفر 18 بئرًا ارتوازيًا بطاقة تصميمية تبلغ 18 ألف متر مكعب يوميًا.

o وصلات مياه وصرف صحي: تم تنفيذ 8900 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجًا.

4. عدد الأسر المستفيدة:

استفادت 133 ألف أسرة من هذه المشروعات.

5. التكلفة:

تم تخصيص 50 مليون جنيه لتنفيذ وصلات المياه والصرف الصحي.

6. شروط الاستفادة من الوصلات:

o لا تزيد مساحة العقار عن 150 مترًا مربعًا.

o النشاط غير المنزلي ممنوع.

o قطر الوصلة لا يتجاوز 1 بوصة.

o يجب أن لا يكون للمستفيد أي اشتراك آخر في خدمات المياه أو الصرف الصحي.



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وصلات منزلية للمجتمع المدنى