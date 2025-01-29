الكنيست يصدق على قراءة تمهيدية لقانون يسمح للإسرائيليين بامتلاك أراض بالضفة

وكالات

صدق الكنيست الإسرائيلي على قراءة تمهيدية لمشروع قانون يسمح للمواطنين الإسرائيليين بتسجيل أنفسهم ملاك أراض في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم شمال الضفة الغربية لليوم الثالث، ما ألحق دمارا واسعا فى البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتهجير المواطنين من منازلهم.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن 259 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وفى طولكرم، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها، حيث أُصيب شاب فلسطينى بالرأس برصاص قناصة الاحتلال فى حارة مربعة حنون، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقله إلى المستشفى.



وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذى تفرض عليه حصارا مشددا، وسط مواصلة جرافاتها تدمير البنية التحتية فى حاراته، التى طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والإنترنت والممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن المواطنين داخل حارات المخيم يعيشون لليوم الثالث دون مياه أو كهرباء أو اتصالات.



وأجبرت قوات الاحتلال سكان حارة الشهداء صباح اليوم، على ترك منازلهم ومغادرة المخيم باتجاه المدينة، لينضموا إلى قافلة من المواطنين الذين أُجبروا على مغادرة المخيم منذ اليوم الأول.



وفى مدينة طولكرم، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيى الشهيد ثابت ثابت الحكومى والإسراء التخصصي، وإعاقة عمل مركبات الإسعاف وطواقمها الطبية.



وتنتشر آليات الاحتلال فى مختلف أحياء المدينة وشوارعها، وتحديدا الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية، وتعترض حركة المركبات وتوقفها وتفتشها وتجبر ركابها على العودة إلى منازلهم تحت تهديد السلاح.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين فى الحى الغربى للمدينة، الذى اتخذت من بعض المنازل فيه ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها، ودققت فى هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، دون الإبلاغ عن اعتقالات.