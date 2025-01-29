العراق: القبض على 4 إرهابيين وتدمير 3 مقار فى 4 محافظات

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أعلن جهازُ مكافحةِ الإرهاب العراقى ،عن القاء القبض على إرهابيين اثنين وتدمير (3) مقار فى أربع محافظات .



و أفاد الجهاز فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"،بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد ، اذ شرعتْ القوات باعتقال احد الإرهابيين من عصابات تنظيم داعش الارهابى فى العاصمة بغداد، مضيفة أن قوات الجهاز بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان نفذت عملية أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين فى محافظة السليمانية.



واوضح انه فى اطار عمليات تفتيش وتطهير المضافات تمكنت القوات وبعمليتين منفصلتين من تدمير(3) مقار تحتوى على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون فى محافظتى نينوى وديالى.



و فى سياق متصل اعلنت قيادة شرطة ديالى عن القبض على إرهابيين اثنين وأن العملية نفذت بالاشتراك مع قوات الخلية الاستخبارية ومديرية الاستخبارات، ومكافحة إرهاب ديالى، اذ جرت وفق المادة 4 أرهـاب، وتم القاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى جهة الطلب" .