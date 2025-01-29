الرئيس السيسى: نواصل العمل المشترك مع كينيا لوضع حد للمعاناة الإنسانية بالسودان

كتب سمير حسنى - محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تطرق إلى الأوضاع في السودان الشقيق خلال مباحثاته مع نظيره الكيني ويليام روتو.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: "تبادلنا الرأي حول سبب إنهاء الصراع الجاري في السودان، وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنون السودانيين، ويفتح المجال أمام حوار سياسي يلبي تطلعات وأمال الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

تابع الرئيس السيسي: "تباحثت كذلك مع أخي فخامة الرئيس حول آخر تطورات ملف نهر النيل، حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر التي تعاني من ندرة مائية حادة، وأكدت على دعمنا الكامل للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل بما يستدعي التنسيق الإيجابي فيما بيننا لضمان عدم الإضرار بأى طرف، واتفقت الرؤى فيما بيننا على أن نهر النيل يحمل الخير الكثير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع الدول".