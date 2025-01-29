البابا تواضروس لسفير نيبال: وحدة النسيج الوطنى المصرى ممتدة منذ الفراعنة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير سوشيال كومار لامسال، سفير دولة نيبال بمصر.

وتناول حديث قداسة البابا مع ضيفه موضوع الحضارات السبع التي مرت بها مصر عبر تاريخها، مشيرًا إلى قوة العلاقات التي تجمع بين جميع المصريين، ووحدة النسيج الوطني الممتدة منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم، كما أكد على العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى الأزهر الشريف وكافة الكنائس داخل مصر وفي كل العالم.

ومن جانبه، قدم السفير لامسال لمحة عن دولة نيبال، موضحًا أنها دولة علمانية تحتضن تعددية دينية يعيش أبناؤها في تفاهم وتعايش، على غرار ما تشهده مصر. مشيرًا إلى وجود عدد من المواطنين النيباليين الذين يعملون ويدرسون في مصر.

كما تناول اللقاء دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة المجتمع النيبالي.

وفي ختام الزيارة، دعا قداسة البابا سعادة السفير إلى زيارة الأديرة القبطية، موضحًا أن مصر شهدت نشأة الرهبنة المسيحية، حيث يعد القديس الأنبا أنطونيوس أول راهب في التاريخ، ويعتبر ديره أول دير في العالم.

واستقبل قداسة البابا أيضا المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة.

وأعربت الدكتورة هبة هجرس عن تقديرها لدور الكنيسة في دعم قضايا ذوي الإعاقة، وجهودها في رفع الوعي بحقوقهم ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبه، أشار قداسة البابا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية ذوي الإعاقة، حيث تعد من أولويات الدولة وتحظى بمتابعة مباشرة من فخامته كما أكد أن توجيهات الرئيس أسهمت في زيادة اهتمام كافة الجهات بهذا الملف الهام.

ولفتت الدكتورة "هجرس" على ضرورة رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رجال الدين لهم دور محوري في تحقيق ذلك. كما قدمت بعض الإحصائيات التي تعكس الواقع، وتساعد في تعزيز التوعية المجتمعية.

ووجه قداسة البابا بأهمية تكثيف التوعية بهذه القضية، مشيرًا إلى أنه سيطلب من الآباء الأساقفة توجيه الآباء الكهنة للاهتمام بهذا الموضوع في عظاتهم.

كما طلبت المقرر الخاص إعداد منهج يُدرّس في مدارس الأحد والكليات الإكليريكية يتناول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شخصيات قبطية عبر التاريخ كانت من ذوي الإعاقة وحققت إنجازات ملهمة.