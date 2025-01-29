الاتحاد الأوروبى يعلن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 120 مليون يورو لغزة

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن حزمة مساعدات جديدة لغزة بقيمة 120 مليون يورو، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لغزة إلى أكثر من 450 مليون يورو منذ عام 2023، بالإضافة إلى رحلات الجسر الجوى التى سلمت أكثر من 3800 طن من المساعدات.

وقالت الرئيسة أورسولا فون دير لاين: إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يقدم الأمل الذي كانت المنطقة في أمس الحاجة إليه، لكن الوضع الإنساني لا يزال قاتما في غزة، وستقوم أوروبا بإرسال 120 مليون يورو من المساعدات في عام 2025، إلى جانب أطنان من المساعدات العينية، لمواصلة دعم الفلسطينيين.

وستتضمن حزمة المساعدات: المساعدات الغذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، والمساعدة في مجال الرعاية الصحية لدعم عمل المرافق الصحية وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للسماح بالوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ومساعدة المأوى لتوفير سكن آمن ومضمون لأولئك الذين نزحوا، والمساعدة في مجال الحماية لدعم سلامة وكرامة الفئات السكانية الضعيفة.

وسوف يعمل الاتحاد الأوروبى بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة الأخرى لضمان سرعة تسليم المساعدات، وفقًا للبيان.

