اليوم السابع
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الأكاديمية الوطنية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأربعاء، 29 يناير 2025 10:21 ص
الأكاديمية الوطنية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة بعنوان: “تطبيقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (مصر الرقمية - وحدات المراجعة الداخلية)”، وذلك يوم السبت 1 فبراير 2025، في تمام الساعة 4 مساء بقاعة بلازا (1).

يدير الندوة الوكيل هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم:

• الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وخبير مكافحة الفساد.

. وكيل مهندس خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية.

• الوكيل عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة.

• المهندس تامر هواش، رئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بالهيئة.







مشاركة

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مصر الرقمية

المركز المصري للتحكيم الاختياري

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معرض الكناب ال 56

معرض القاهرة الدولى للكتاب






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