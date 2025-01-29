الأكاديمية الوطنية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب: محمد أبو ضيف

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة بعنوان: “تطبيقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (مصر الرقمية - وحدات المراجعة الداخلية)”، وذلك يوم السبت 1 فبراير 2025، في تمام الساعة 4 مساء بقاعة بلازا (1).

يدير الندوة الوكيل هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم:

• الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وخبير مكافحة الفساد.

. وكيل مهندس خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية.

• الوكيل عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة.

• المهندس تامر هواش، رئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بالهيئة.