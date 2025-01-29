إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 15عاملا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا، وقع بمنطقة محور 30 يونيو بالقرب من مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بمنطقة محور ال 30 يونيو دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة 15 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.