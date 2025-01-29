اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يناير 2025 06:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تعلن إسقاط 29 طائرة بدون طيار روسية

الأربعاء، 29 يناير 2025 03:26 م
أوكرانيا تعلن إسقاط 29 طائرة بدون طيار روسية الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء أنها أسقطت 29 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الروسية لمهاجمتها، كما أن 14 طائرة بدون طيار إضافية تحيد عن مسارها وفشلت فى الوصول إلى أهدافها.


وقالت القوات الأوكرانية فى بيان -نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجانب الروسى أطلق 57 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأجهزة محاكاة طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة من اتجاهات متعددة، بما فى ذلك فى مناطق كورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك، بالإضافة إلى صاروخ باليستى من طراز /إسكندر إم/ أطلق من منطقة شودا (فى شبه جزيرة القرم).


وأضاف البيان أنه لصد الهجوم، نشرت أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق نيران متنقلة من القوات الجوية وقوات الدفاع.







مشاركة

الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

أوكرانيا

موسكو

كييف






الرجوع الى أعلى الصفحة