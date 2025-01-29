أخبار 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس فور ظهورها

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس فور ظهورها

وزير الصحة يبحث إنشاء أول معمل تدريب لمحاكاة التصوير بالرنين المغناطيسى

وزير التعليم: ندعو العالم لدعم مرشح مصر لليونسكو من أجل مستقبل ‏تتوحد فيه الثقافات

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية

الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين

هيئة الدواء تحذر من عقار لعلاج الطفيليات والإسهال.. تفاصيل

السيدة الأولى لجمهورية كينيا تزور مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم يبحث مع الجانب الألمانى إدارة مركز العاشر من رمضان لذوى الاحتياجات

40 وزيرا للعمل يرسمون مستقبل الوظائف فى عصر الذكاء الاصطناعى

نائب وزير الصحة تتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بالعمرانية

وزارة الأوقاف تعلن مسابقة المستشار الفنجرى بجوائز 100 ألف جنيه

التعليم العالى: معهد بحوث أمراض العيون ينظم المؤتمر االدولى الـ17 فى 30 يناير

الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الخفيف LRT