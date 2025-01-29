أخبار 24 ساعة.. افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير العمل يعلن افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

وزير الخارجية يشارك باجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول الوضع فى الكونغو

وزير الصحة: الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بمجال الرعاية الصحية

وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهداف مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء

وزيرة التضامن: استعرضنا فى جنيف ما حققته مصر بملف الحماية الاجتماعية

وزير الخارجية للقاهرة الإخبارية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان

وزيرا الثقافة المصرى والقطرى يطلقان فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى بالدوحة

وزير التعليم العالي: حل مشكلة الطلاب المصريين المقيدين بمنح الوكالة الأمريكية