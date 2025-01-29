اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

الأربعاء، 29 يناير 2025 12:11 ص
أخبار 24 ساعة.. افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم محمد جبران وزير العمل
كتب: محمد الأحمدى

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