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أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

الأربعاء، 29 يناير 2025 08:43 م
أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
وكالات

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قال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن أحمد الشرع يقوم بمهام رئاسة الجمهورية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير إخبارية، إن الفصائل السورية المشاركة في "اجتماع النصر" والذي ينعقد برئاسة أحمد الشرع، أعلنت حل نفسها.

وكانت قد ذكرت تقارير إخبارية، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا للفصائل العسكرية في سوريا، وذلك لمناقشة حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة السورية.







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