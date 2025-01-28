122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات وشبكات مياه الشرب شرب والصرف الصحى فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى دفعت بتمويل بقيمة 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى وشبكات مياه شرب ودق آبار مياه ارتوازية لخدمة 133 ألف أسرة مستفيدة بمحافظة سوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى والتى يبلغ عددها 49 جمعية خيرية قامت بتنفيذ شبكات مياه شرب بطول 205 كيلو متر ودق 18 بئر ارتوازى بطاقة تصميمية تبلغ 18 ألف متر مكعب لكل يو، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 8900 وصلة مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية والتى تتوافر بها عدة شروط منها ألا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وألا يكون النشاط غير المنزلي وألا يزيد قطر الوصلة عن 1 بوصة وألا يكون للمستفيد أى اشتراك آخر.