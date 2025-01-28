وفد صندوق تطوير التعليم يزور كلية «كوزن» باليابان تمهيداً لتدشينها فى مصر

كتب محمود طه حسين

أجرى وفد رسمي من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، زيارة إلى كلية «الكوزن» بمدينة كيتاكيوشو اليابانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء كليات «كوزن» في مصر، وقد ضم الوفد المصري الدكتور محمود سامي مطاوع مدير الإدارة الهندسية بالصندوق، الدكتور محمد إبراهيم استشاري الصندوق لتخصص الميكاترونيك، مها صلاح مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، الدتورة أماني عبد العزيز استشاري العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، هشام البسيوني بالإدارة الهندسية، الدكتور محمد سليمان استشاري مناهج الكوزن والشراكة مع الصناعة، الدكتور محمد ريحان استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن وفد الصندوق أجرى جولة تفقدية بكلية «الكوزن» خلال زيارته لدولة اليابان، وهي أعرق كلية للكوزن تأسست عام 1960 وتضم نحو ألف طالب، وخلال الزيارة اطلع الوفد على ورش «صناعة المستقبل»، وهي أهم محطات قيادة الابتكارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، والتي تضم أربعة أركان أساسية، وهم ركن الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، وركن الميكنة.



وأضافت في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق أن رئيس الكلية استعرض السر وراء حصد طلابهم جوائز مسابقات الابتكار على مستوى العالم مثل «روبوكون» وغيرها من مسابقات التميز العلمي، كما زار الوفد معامل برمجة الروبوتات، وعقد لقاءات مع الطلاب وتعرف على أحلامهم وطموحاتهم ودور التدريب بالصناعة في تشكيل مهاراتهم العملية.

وأوضحت «شرف» أن وفد الصندوق، تعرف أيضًا على كيفية تشجيع الطالبات على دراسة التخصصات الهندسية والتقنية، لأنها ليست حكرًا على الطلاب الذكور فقط، واستعرضت الكلية سبل تقديم الدعم وجذب الإناث لتلك التخصصات، وفي ختام الزيارة قدم الوفد المصري الهدايا التذكارية لرئيس كلية «الكوزن» تقديرًا لجهوده في استضافة وفد الصندوق، بالكلية وإطلاعه على أحدث الاستراتيجيات التعليمية والتجهيزات والمعدات والآلات بالورش والمعامل وقاعات الدراسة.