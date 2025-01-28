وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية تنضم لعملية ضبط "الأوغاد" فى نيويورك.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن وزيرة الأمن الداخلى، كريستي نويم انضمت إلى غارة لإنفاذ قوانين الهجرة في مدينة نيويورك الثلاثاء، ورأت ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) يلقون القبض على "الأوغاد" في مدينة الملاذ.



الوزيرة فى الحملة

وقالت نويم فى منشور على موقع X أرفقته بمقطع فيديو لاعتقال: "الآن. عملية إنفاذ في مدينة نيويورك. أجنبي مجرم بتهم الاختطاف والاعتداء والسطو قيد الاحتجاز الآن - بفضل ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك"، وأضافت: "سيستمر إبعاد الأوغاد مثل هذا من شوارعنا".

وتم تأكيد تعيين نويم يوم السبت من قبل مجلس الشيوخ لقيادة وزارة الأمن الداخلي، وأوضحت خلال جلسة تأكيدها أن معالجة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود كانتا من أولوياتها القصوى.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي صورًا لعملية الإنفاذ، مؤكدة أنها انضمت إلى العملية في مدينة نيويورك: "إخراج الأشرار من بلدنا".

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن العملية التي نفذت فجر اليوم استهدفت "قتلة وخاطفين وأفراداً متهمين بالاعتداء والسطو".

كما تعاونت إدارة مكافحة المخدرات ووزارة العدل مع إدارة الهجرة والجمارك. ومن بين المعتقلين مواطن من جمهورية الدومينيكان مطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول بتهمة القتل المزدوج في جمهورية الدومينيكان. وقد فر إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى يوم الجمعة.