نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية بفايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه السطحية بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة فايد، رئيس الإدارة المركزية لصرف إقليم القناة وسيناء، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس الإدارة المركزية لضبط وتوكيد الجودة، مدير عام الإدارة العامة لري الإسماعيلية، نائب مدير معهد بحوث الصرف لأعضاء هيئة البحوث، مدير عام صرف الإسماعيلية، مفتش المياه الجوفية بالإدارة العامة للمياه الجوفية، رئيس هندسة السكة الحديد وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية فنارة، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بإنشاء شبكة التجفيف بالمنطقة وذلك لحل المشكلة بشكل مبدئي.

كما ناقش الاجتماع مشكلة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض في عدد من المناطق بداية من قرية فنارة والمناطق المحيطة بها وحتى قرية كسفريت.

ووجَّه عصام الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، بإعداد خريطة زراعية توضح أماكن المنخفضة مكان تجمع بؤر للمياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريتي الطرق والنقل والزراعة بالإسماعيلية؛ من أجل دراسة أنسب الحلول لحل وانهاء المشكلة بشكل جذري من قبل معهد بحوث الصرف؛ حرصًا على المواطنين وأهالي المنطقة.

وأكد عصام على ضرورة اتخاذ إجراء فورى وعاجل لحل تلك المشكلة والتي يعاني منها المواطنين وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدًا في حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة مقترحات منها إنشاء مصرف ناقل للمصرف القاطع للوصول لمصرف الملاريا، كما تم مناقشة مسار المصرف سواء كان دفع نفقي أو مصرف مكشوف أو مغطى.

ومن جانبه، طالب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة لحل المشكلة حرصًا على الأهالي.