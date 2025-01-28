اليوم السابع
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منظومة متكاملة ومترابطة.. محمود فوزى يستعرض جهود مصر فى حقوق الإنسان.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:16 م
منظومة متكاملة ومترابطة.. محمود فوزى يستعرض جهود مصر فى حقوق الإنسان.. إنفوجراف محمود فوزى يستعرض جهود مصر فى حقوق الإنسان

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قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، خلال حديثه بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء بكلمة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة

مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية

إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة فى أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء

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مبادرة الحوار الوطنى كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كل أطياف المجتمع

الحوار الوطنى نتج عنه فى مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ

مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة

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بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من 74 قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من 200 موقع، والمحطات الإذاعية أكثر من 14 شبكة إذاعية

التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية

الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس 92 حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا 13 حزبًا فى مجلس النواب، و15 حزبًا فى مجلس الشيوخ

 







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محمود فوزى

وزير الشئون النيابية

حقوق الانسان

تعددية حزبية

تعددية إعلامية

قانون اللجوء






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