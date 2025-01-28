منظومة متكاملة ومترابطة.. محمود فوزى يستعرض جهود مصر فى حقوق الإنسان.. إنفوجراف

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، خلال حديثه بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء بكلمة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة

مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية

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الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى تطوير العدالة الجنائية

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الحوار الوطنى نتج عنه فى مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ

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