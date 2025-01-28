اليوم السابع
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مندوب مصر بمجلس الأمن: لا يمكن لمزاعم الاحتلال أن تمنع وكالة أممية من العمل

الثلاثاء، 28 يناير 2025 08:25 م
مندوب مصر بمجلس الأمن: لا يمكن لمزاعم الاحتلال أن تمنع وكالة أممية من العمل مندوب مصر بمجلس الأمن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال مندوب مصر بمجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، إنه لا يمكن لمزاعم الاحتلال أن تشكل أساسا لقرار فردي بمنع وكالة أممية من العمل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول وكالة الأونروا، وبثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مندوب مصر نيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، أن المساهمات المالية في ميزانية أونروا ليست منحة ولكن هي التزام بقضية اللاجئين، مؤكدا أن المجموعة تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه.

وأكد مندوب مصر نيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، أن المجموعة تشدد على رفض أى مساس بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو إخلائها من سكانها.







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