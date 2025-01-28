مقتل جنديين باكستانيين و5 مسلحين في اشتباكات بإقليم بلوشستان

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء مقتل إثنين من جنوده وخمسة مسلحين عند محاولتهم شن هجوم على موقع لقوات الأمن في منطقة "جولستان" بإقليم "بلوشستان".



وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - إنه تم إحباط محاولة المسلحين دخول الموقع مما دفعهم إلى تفجير سيارة مفخخة في محيط المنطقة.



وأشادت الإدارة بأداء القوات الباكستانية وتصديها للمسلحين بشجاعة خلال تبادل إطلاق النار بين الجانبين، والذي أسفر عن مقتل خمسة منهم، مضيفة أنه جار تطهير المنطقة وسيتم تقديم منفذي الهجوم إلى العدالة.



كما أكدت الإدارة أن قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على الإرهاب، موضحة أن التضحيات التي يقدمها رجال الأمن الشجعان تزيد من هذه العزيمة.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".