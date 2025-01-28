محافظ القاهرة: الأسبوع القادم إطلاق قافلة مساعدات لغزة بالتعاون مع جامعة الأزهر

كتب سيد الخلفاوى - تصوير دينا رومية

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن اليوم يتم إطلاق قافلة جديدة للمساعدات لإغاثة أهالينا فى غزة، تشمل 45 طن مواد غذائية، بالإضافة إلى المياه والبطاطين والألحفة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه من المقرر أن يتم تنظيم قافلة أخرى أول الأسبوع القادم، بالتعاون مع جامعة الأزهر، ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات شهدت أول أمس، تم إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، بحضور رئيس كما تم إطلاق فعاليات أسبوع الخير من " صندوق تحيا مصر "، في المدينة الشبابية بالأسمرات بمحافظة القاهرة



وأكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.