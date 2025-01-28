اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يناير 2025 01:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد

الثلاثاء، 28 يناير 2025 07:15 م
محافظ الإسماعيلية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إنه تم إطلاق النسخة الثالثة من سوق اليوم الواحد بمنطقة الغابة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة "cbc": "تنفيذ المبادرة تم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بضبط الأسعار".

وتابع: "الهدف الرئيسي من سوق اليوم الواحد، هو تقليل السلاسل بين المنتج والمستهلك، وبالتالي تصل السلعة بسعر مناسب للمستهلك، وفي الوقت نفسه يكسب التاجر أيضا".

وقال: "وكان هناك فلسفة في سوق اليوم الواحد، وهي أن يعرض التاجر كميات كبيرة من البضائع ويبيع بسعر مناسب، ويكسب هامش ربح معقول".







مشاركة

سوق اليوم الواحد

الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية

وزارة التضامن

أسعار السلع

أسعار السلع اليوم






الرجوع الى أعلى الصفحة