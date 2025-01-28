محافظ الإسماعيلية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد

ماجد تمراز

قال اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إنه تم إطلاق النسخة الثالثة من سوق اليوم الواحد بمنطقة الغابة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة "cbc": "تنفيذ المبادرة تم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بضبط الأسعار".

وتابع: "الهدف الرئيسي من سوق اليوم الواحد، هو تقليل السلاسل بين المنتج والمستهلك، وبالتالي تصل السلعة بسعر مناسب للمستهلك، وفي الوقت نفسه يكسب التاجر أيضا".

وقال: "وكان هناك فلسفة في سوق اليوم الواحد، وهي أن يعرض التاجر كميات كبيرة من البضائع ويبيع بسعر مناسب، ويكسب هامش ربح معقول".