سفير أنقرة بمصر: الاستثمارات التركية مستمرة بلا انقطاع ومشروعات بـ 120 مليون دولار قريبا

كتبت رباب فتحى

شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر ‏والتي نظمت يوم 28 يناير 2025 بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية و مجلس المصدرين الأتراك.‏



وحضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة ‏المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال ‏من مصر. ‏‎

وفي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار ‏مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024. مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر ‏من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.‏



السفير التركى



وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا ‏الفارق صحي ومستدام.

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وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة ‏الحرة على أساس الربح للطرفين. ‏‎

وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ‏ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل. ‏‎



سفير تركيا



وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال ‏اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان شركة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 ‏مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب. ‏



وفي ختام كلمته أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن ‏الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.‏



جانب من الحضور



و أوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل ‏طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية ‏المتبادلة. ‏



‏ وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.‏