رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفيرة دولة رومانيا

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، السفيرة أوليفيا تودريان سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة ، لبحث سبل التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك .

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالسفيرة فى رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتى من شأنها إتاحة الفرصة لمزيد من التعاون فى المجالات العلمية والبحثية محل الاهتمام المشترك، واستعرض خلال اللقاء رؤية جامعة الإسكندرية وخطتها نحو تدويل التعليم وإنشاء شراكات مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولي المتميز، والتوسع فى إنشاء الأفرع الدولية خارج مصر، وكذا إنشاء شراكات لفروع الجامعات الأجنبية على أرض الجامعة ببرج العرب، والتوسع في إنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، وكذا إنشاء شراكات دولية لدعم التكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية ليكون نواة لتعزيز مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة وربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية.

كما لفت إلى العلاقات المتميزة وبروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمى المتميز معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرومانية فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك من خلال تبادل الخبرات والأفكار والابحاث العلمية خاصة فى مجالات النانو تكنولوجي وتكنولوجيا المياه والطاقة.

وأكدت السفيرة اوليفيا توديريان حرصها على توطيد التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص مشيدة بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية فى شتى المجالات الأكاديمية، وإمكانية التعاون مع الجامعات الرومانية في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية. تضمن اللقاء عرض تقديمي من جامعة الإسكندرية لاستعراض إمكاناتها البشرية والمادية واستراتيجيتها للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وعلاقاتها الدولية، وعرض تقديمي من الجانب الرومانى تم خلاله استعراض الإمكانيات المادية والبشرية للجهات الأكاديمية الرومانية وفرص التعاون المتاحة مع الجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاته المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والدكتور عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أيمن شتيوي القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى سليمان المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بكلية الآداب.