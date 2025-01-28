دراسات إسلامية بنات فرع كفر الشيخ تعلن نتيجة الترم الأول للفرقة الأول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع كفر الشيخ، نتيجة الترم الأول للفرقة الأولى لشُعب «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية»، للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك عقب اعتمادها رسمياً من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

تعرف على نتيجة الفرقة الأولى من هذا الرابط https://portal.derasat-ksh.com/register

وأكد الدكتور زكي صبري، عميد الكلية، الإعلان عن نتيجة الفرقة الأولى لشُعب "الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية" ورقياً داخل أروقة الكلية، وجارٍ إعلان بقية النتائج تباعاً فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من جامعة الأزهر.

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، تتبع جامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية العلوم الشرعية والعربية للطالبات في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات"الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية".