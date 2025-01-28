توزيع درجة سؤال بمادة العلوم على باقى الأسئلة بـ "إعدادية المنيا"

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا فى بيان لها، أنه نظراً لما ورد إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا، من شكاوى بعض أولياء أمور طلبة الشهادة الإعدادية من سؤال فى مادة العلوم، وبما أن أعمال تقدير الدرجات لم تنتهى بعد، فقد قرر صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية والتعليم، توزيع درجة السؤال علي باقي الأسئلة بما يراعي صالح أبنائنا وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما تابع وكيل الوزارة، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، داخل 3 مقرات لتقدير الدرجات بمدرسة المنيا الرسمية لغات، مدرسة الحديثة للتعليم الأساسى ، مدرسة 25 يناير

التجريبية الابتدائيه رقم 1 ، وتفقد مدير المديرية ، حجرات تقدير الدرجات لمادة العلوم ، الحاسب الآلي ، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية ، والتربية الفنية ، والرياضيات ، لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

وأوصى بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للاطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، ثم توجه بعد ذلك لتفقد اعمال كنترول الشهادة الاعدادية ، حيث تتم عملية رصد الدرجات تمهيدا لظهور النتيجة أمام الطلاب.