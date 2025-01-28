انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025 بالأقصر.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025 على مستوى المحافظة، وذلك برئاسة محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بحضور اللجنة المشكلة من جانب محافظ الأقصر لاختيار الأم المثالية لهذا العام، وذلك بناءاً على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، في بيان صحفى، أنه تقدم للترشح للحصول على لقب الأم المثالية عدد 18 سيدة، وانطبقت المعايير والشروط علي عدد 8 سيدات من بينهم 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة وذلك بعد فلترة استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قيمت قصص كفاح الأمهات المتقدمات لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهم أو محل إقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية، لافتا إلى أنه سوف يتم إرسال الإختيارات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، موجها التحية لكل أمهات المحافظة.

وانعقدت اللجنة بحضور حسن عثمان مصطفى وكيل مديرية التضامن بالأقصر، ومدير إدارة الأسرة والطفولة منال حليم واصف، ومدير إدارة التأهيل ايناس خيري، وممثل الإعلام شيرين طلعت، وممثل من مجلسي النواب والشيوخ النائب محمد عطا الله، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص أرمانيوس فريد، وممثل وزارة الثقافة، وممثل المجلس القومي للمرأة، ومن الجمعيات الأهلية المهندس نصر شفيق، وصفيه رجب.

وكان كشف محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن أهم الخدمات والانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024، والتي شملت في مجال النهوض بالمرأة عقد الدورة التدريبية بمشروع ( ابنتي الغالية ) لعدد 200 فتاة بمدينة الغردقة في الفترة من 11/7/2024 وحتى يوم 27/7/2024 واستهدف الدورة التدريبية البناء النفسي والوجداني للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهم من تطورهم الشخصي والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهم بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون في المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعي.



الأقصر تشهد انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية