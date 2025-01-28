انطلاق المرحلة الثانية من حملة "القليوبية تكافح" لرش المصارف.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، المرحلة الثانية من حملة رش المصارف على مستوى محافظة القليوبية، وذلك خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 28 يناير، وذلك للحد من انتشار ناقلات الأمراض.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تتم الحملة بالتعاون بين محطات الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة، والمجالس المحلية والوحدات المحلية بالقرى والمراكز، بهدف تقليل كثافات البعوض واليرقات والحد من مشكلة انتشار البعوض والذباب الناقل للأمراض في جميع أنحاء المحافظة.

وتابعت، أنه يتم تنفيذ الحملة تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل أول وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم أبو جرة، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

وأشارت، إلى أنه يتم التعاون مع الوحدات المحلية لرش المصارف باستخدام مبيدات الصحة العامة المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل النتائج في مكافحة ناقلات الأمراض، بما يسهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين.



أعمال رش المصارف



المرحلة الثانية من حملة القليوبية تكافح